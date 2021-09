Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. Konstanz) Fußgängerin von Hund gebissen - Zeugenaufruf (25.09.2021)

Singen (ots)

Von einem Hund gebissen wurde eine 49-jährige Passantin am vergangenen Samstag gegen 16.15 Uhr auf dem Gehweg der Erzbergerstraße, Höhe Feuerwehrstraße. Ein nicht angeleinter, mittelgroßer Mischlingshund, dessen Fellfarbe schwarz-weiß und etwas braun ist, hatte sie in die Hand gebissen. Die Frau zeigte den Sachverhalt einen Tag später bei der Polizei an und beschrieb den Hundehalter wie folgt: etwa 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, an einem Arm tätowiert, er trug eine olivfarbene kurze Hose. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können oder die einen der Beschreibung entsprechenden Hundehalter kennen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

