Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. Konstanz) Kurve geschnitten und Unfall verursacht (26.09.2021)

Singen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden von über 14.000 Euro hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 10.45 Uhr im Einmündungsbereich Freiburger Straße / Konstanzer Straße verursacht. Eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin bog von der Freiburger Straße nach links in die Konstanzer Straße ein. Dabei schnitt sie die Kurve und stieß mit dem entgegenkommenden BMW einer 85-jährigen Frau zusammen, welche nach rechts in die Freiburger Straße abbiegen wollte. Die 74-jährige Beifahrerin im Hyundai wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Beteiligten kümmerten sich selbst um das Abschleppen der Fahrzeuge.

