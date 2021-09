Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Beim Ausparken Unfall verursacht (25.09.2021)

Stockach (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden an zwei Autos sind die Folgen eines Unfalls, welcher sich am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Aachenstraße ereignet hat. Eine 18-jährige Opel-Fahrerin wollte rückwärts aus einer Parklücke fahren und übersah hierbei den Skoda einer 61-jährigen Frau, die im Begriff war, neben dem Opel einzuparken. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell