Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220206 - 0130 Frankfurt-Innenstadt: Zivilbeamte nehmen Taschendieb fest

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder des 1. Polizeireviers haben am Samstagnachmittag einen 19-jährigen Taschendieb in der Innenstadt festgenommen.

Der Beschuldigte fiel den Beamten im Bereich der Konstablerwache auf, als dieser offensichtlich nach Tatgelegenheiten für einen Taschendiebstahl Ausschau hielt und dabei überwiegend Passantinnen folgte. Die Beamten hefteten sich daraufhin unauffällig an seine Fersen. In einer Drogeriefiliale sah er schließlich eine Frau, die gerade ihr Mobiltelefon in ihrer Jackentasche verstaut hatte und zu diesem Zeitpunkt in Begleitung ihres Mannes war. Die Frau verließ dann das Geschäft. Der 19-Jährige Langfinger folgte ihr, näherte sich von hinten und packte beim Mobiltelefon zu. Als er dieses aus der Jackentasche der Frau erbeutet hatte und sich schnellen Schrittes entfernen wollte, ließen die Fahnder bei ihm die Handschellen klicken.

Das gestohlene Mobiltelefon konnte der überglücklichen Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Derweil ging es für den 19-jährigen Wohnsitzlosen nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell