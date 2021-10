Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Abholmanöver durch LKW

Bonefeld/Rengsdorf (ots)

Am Freitag, den 01.10.2021 um ca. 14:00 Uhr, kam es auf der B256 bei Bonefeld/Rengsdorf in Fahrtrichung Neuwied zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen LKW. Dabei sei es zu einem waghalsigen Überholmanöver seitens des LKWs gekommen, wodurch mehrere PKW im Gegenverkehr hätten bremsen und ausweichen müssen. Die Ermittlungen zu dem LKW und dessen Fahrzeugführer*in dauern noch an.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden (te)

