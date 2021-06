Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Böschungsbrände legen Schnellfahrstrecke lahm

Ludwigslust (ots)

Die Schnellfahrstrecke der Deutschen Bahn AG von Hamburg nach Berlin musste am gestrigen Nachmittag, den 06.06.2021 gleich zwei Mal komplett gesperrt werden. Zunächst wurde gegen 13:00 Uhr ein Brand auf Höhe des Bahnkilometers 170,00 in der Ortschaft Ludwigslust gemeldet. Bundes- und Landespolizei, der Notfallmanager der Deutschen Bahn AG sowie die freiwilligen Feuerwehren Ludwigslust und Techentin kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Nach ca. 15 Minuten konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund des Windes und der tagelangen Trockenheit war das Böschungsgras komplett ausgetrocknet. Als Brandursache wird vermutet, dass der Brand durch einen Funkenflug eines durchfahrenden ICE ausgelöst wurde. Zwei Stunden später kam die erneute Meldung, dass der Brand an derselben Stelle wieder aufgeflammt sei. Die Einsatzkräfte rückten wiederum zur Brandbekämpfung aus. Für die Dauer der neuerlichen Brandbekämpfung musste die Schnellfahrstrecke für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Zu Personenschäden kam es nicht. Durch die Streckensperrungen kam es bei 14 Zügen zu insgesamt 214 Minuten Verspätungen.

