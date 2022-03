POL-ME: Betrunkener Autofahrer leistete Widerstand - Langenfeld - 2203041

Polizei Mettmann

Betrunkener Autofahrer leistete Widerstand - Langenfeld - 2203041

Mettmann (ots)

Vorbildliche Zeugen meldeten der Langenfelder Polizei am späten Samstagmorgen des 05.03.2022, gegen 11.20 Uhr, einen Verkehrsunfall und gleichzeitig den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Die aufmerksamen Zeugen hatten gesehen, wie ein brauner PKW BMW 525 mit Leverkusener Kennzeichen (LEV-), beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Kölner Straße gegen einen Laternenmast gefahren war. Als die Zeugen den Fahrer des BMW angesprochen hatten, war ihnen sofort aufgefallen, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Als die alarmierte Polizei nur wenigen Minuten später auf dem Parkplatz eintraf, kam ihr der beschriebene BMW entgegen, der gerade davonfahren wollte. Das Fahrzeug wurde gestoppt, der 37-jährige Fahrer aus Leverkusen kontrolliert. Dabei bestätigte sich der Verdacht der Trunkenheit. Im Fahrzeug lagen teilweise geleerte Spirituosen und leere Bierdosen. Der BMW-Fahrer sprach verwaschen und mit lallenden Worten. Er konnte sich deutlich schwankend kaum sicher auf den Beinen halten. Ein deshalb durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille (0,73 mg/l).

Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung durch eine Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall und Flucht gegen den 37-Jährigen ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde gegen den Willen des Beschuldigten beschlagnahmt, jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich und bis auf weiteres untersagt.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 37-jährige Beschuldigte zunehmend aggressiv, was schließlich sogar in körperlichem Widerstand gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten gipfelte. Hierbei wurde ein Beamter durch Tritte des Betrunkenen leicht verletzt, welcher die Einsatzkräfte dabei auch noch fortwährend übel beleidigte. Der Beschuldigte musste schließlich gefesselt und in das Polizeigewahrsam gebracht werden, wo er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung für mehrere Stunden verblieb. Sein Verhalten führte zu einer weiteren Strafanzeige wegen Widerstand.

An der angefahrenen Laterne war beim Unfall ein geschätzter Schaden im Wert von ca. 500,- Euro entstanden. Der Schaden am eigenen Wagen des Leverkuseners wird auf mindestens 1.000,- Euro geschätzt.

