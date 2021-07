Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehr als 200 Prozent Überladung in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 2.Juli 2021, haben Polizeibeamte auf der Grothusstraße in Höhe der Lockhofstraße einen überladenen Lkw gestoppt und kontrolliert. Der 50-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen transportierte einen Cadillac, Baujahr 1974 für einen Gelsenkirchener Autohändler. Der Lkw wurde mitsamt seiner Ladung gewogen. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug um über 200 Prozent überladen war. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Cadillac wurde mit roten Überführungskennzeichen versehen und zu seinem Zielort gefahren. Den 50-jährigen Gelsenkirchener erwarten ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Auf den Halter des Lkw, ein Gelsenkirchener Autohaus, kommt ein Bußgeld in Höhe von 470 Euro zu.

