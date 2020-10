Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1448) Einbruch in Antiquitätengeschäft - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagmorgen (10.10.2020) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Antiquitätengeschäft in Gostenhof ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 05:45 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Geschäfts in der Bärenschanzstraße/Bleichstraße ein. Er entwendete hieraus Gegenstände im Wert von rund 1000 Euro.

Im Anschluss flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spurenlage vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Personen, die zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Janine Mendel

