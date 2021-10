Polizei Münster

POL-MS: Autofahrer missachtet polizeiliche Anhaltezeichen - warum, wird später klar

Münster (ots)

Ein zu schneller Autofahrer hat am Montag (25.10.2021) gegen 16:30 Uhr auf dem Kappenberger Damm in Richtung Innenstadt die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten ignoriert. Der 27-Jährige war in einem 50er-Bereich mit 76 gemessen worden. Der Polizist stellte sich auf die Straße, um dem Fahrer zu signalisieren, dass er anhalten soll. Dieser machte einen Schlenker um den Polizisten und fuhr einfach weiter. Ein Motorradpolizist, der auch an der Kontrollstelle stand, startete sein Zweirad und nahm die Verfolgung auf. Seinen Anhaltezeichen kam der 27-Jährige nach und hielt an. Als Grund für die Missachtung des Polizisten auf der Straße benannte er dann zunächst ein menschliches Problem: Verdauungsschwierigkeiten mit dem Drang, zur Toilette zu müssen. Tatsächlich lagen diese "Bauchprobleme" wohl eher darin begründet, dass der junge Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell