POL-WAF: Oelde. Erst Schlägerei, dann Gewahrsam

Warendorf (ots) - Innerhalb weniger Minuten hat ein Unbekannter am Mittwoch (25.05.2022) ein Auto in Everswinkel angefahren und ist geflüchtet. Der schwarze Opel Adam war zwischen 17.35 Uhr und 18.20 Uhr an der Kantstraße abgestellt. In diesem Zeitraum ist ein Unbekannter vermutlich mit einem hellblauen Auto dagegen gefahren und anschließend geflüchtet. Hinweise bitte an die in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder ...

