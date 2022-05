Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto gesucht

Warendorf (ots)

Zeugen haben beobachtet, wie ein Radfahrer am Donnerstag (26.05.2022, 17.43 Uhr) in ein Auto in Warendorf-Müssingen gefahren und anschließend geflüchtet ist.

Der Pkw stand am Alten Münsterweg, als der Unbekannte dagegen fuhr. Zwei Zeugen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in dem Auto und beobachteten, wie der Mann auf seinem Rad Richtung B 64 weiter fuhr.

Er wird wie folgt beschrieben: circa 40-45 Jahre, 1.75 Meter groß, trug einen schwarzen Helm, ein rotes T-Shirt mit weißem Balken auf dem Rücken, eine schwarze Hose und hatte ein Rennrad.

Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

