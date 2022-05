POL-WAF: Warendorf: 3 verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - 2 verletzte Personen, dass ist die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin am Mittwoch Nachmittag (25.05.2022) in Ahlen. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Fahrrad den Radweg an der Rottmannstraße in Fahrtrichtung Feldstraße. In Höhe der Unfallstelle beugte sich zu dieser Zeit ein ...

mehr