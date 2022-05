Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf: Brandentdeckung durch Rauchmelder

Warendorf (ots)

Ein aktiver Rauchmelder hat am heutigen Donnerstag Nachmittag (26.05.2022) vermutlich einen schlimmeren Schaden an der Weberstraße in Freckenhorst verhindert.

Ein Passant wurde gegen 18.15 Uhr durch das Geräusch eines Rauchmelders auf eine starke Rauchentwicklung und entsprechenden Geruch aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Einfamilienhaus und brachte, das in der Küche ausgebrochene Feuer, schnell unter Kontrolle. Zum Einsatzzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

