Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Sachschaden von etwa 2.500 Euro an Wurstautomaten

Ludwigsburg (ots)

Sonntagnacht kam es zwischen 02:10 Uhr und 02:25 Uhr in der Hindenburgstraße in Herrenberg zu einer Sachbeschädigung an einem Wurstautomaten. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das äußere Sicherheitsglas und verursachte einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell