Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit verletzten Personen, hoher Sachschaden

Aalen (ots)

Obersontheim: Unfall mit drei Fahrzeugen, hoher Sachschaden

Am Freitag gegen 16:03 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer eines DB Sprinters die L 1066 aus Richtung Markertshofen kommend in Richtung Obersontheim. Auf dem abschüssigen Teilstück scherte der Fahrer zum Überholen aus. Als er den Gegenverkehr bemerkte brach er den Überholvorgang ab uns scherte wieder ein. Dabei touchierte er den vor ihm fahrenden Pkw Opel am hinteren Fahrzeugbereich. Dadurch kam die 32-jährige Fahrerin nach links ins Schleudern und prallte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Audi Q 5 zusammen. Durch die Aufprallwucht wurde der Audi Q 5, der von einem 42-jährigen gefahren wurde, nach rechts von der Fahrbahn geschoben. Der Opel Astra drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des Opel Astra und der Fahrer des Audi Q 5 schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 65.000.- Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die L 1066 vollgesperrt.

Die FFW Obersontheim war mit 4 Fahrzeugen und 26 Personen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 3 Fahrzeugen vor Ort.

