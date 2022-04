POL-AA: Winnenden: Unfallflucht

Aalen (ots) - Aalen: In Polizeigewahrsam genommen Bis 21 Uhr am Freitagabend muss ein 45-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Morgen in der Aalener Innenstadt Passanten angepöbelt und Stühle der Außenbewirtung einer Gaststätte umhergeworfen hatte. Dem 45-Jährigen wurde zunächst ein Platzverweis ...

