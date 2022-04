Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Polizeigewahrsam genommen - Achtung Abzocke - Mann geschlagen - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis 21 Uhr am Freitagabend muss ein 45-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Morgen in der Aalener Innenstadt Passanten angepöbelt und Stühle der Außenbewirtung einer Gaststätte umhergeworfen hatte. Dem 45-Jährigen wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen, nachdem er dieses ignorierte und ein zweites Mal ein Streifenwagen des Polizeireviers Aalen anfahren musste, ordnete eine Bereitschaftsrichterin den Gewahrsam an. Zuvor hatte der polizeibekannte Mann am Bahnhof gegen Mülleimer getreten und war auf einen Polizeibeamten, der ihn angesprochen hatte, mit Schlagbewegungen zugegangen.

Aalen: Achtung Abzocke

Auf einem Parkplatz in der Nähe des Stadtgartens sprach ein bislang Unbekannter bereits am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine Frau an und erzählte ihr, dass sein Kind angeblich gerade einen epileptischen Anfall erlitten habe und derzeit in der Notaufnahme des Krankenhauses behandelt würde. Für sein Kind habe er ein Rezept bekommen, welches er aus Mangel an Geld nicht einlösen könnte. Als die Frau ihm erklärte, dass er von ihr kein Geld bekommt, setzte er sich in sein Auto und fuhr davon. Die Zeugin, welche selbst in der Notaufnahme des Krankenhauses arbeitet, erfuhr kurze Zeit später von dort, dass dieser Mann immer wieder mit dieser Masche an Bargeld kommen will und es kein krankes Kind gibt, das im Krankenhaus behandelt wird.

Aalen: Unfallflucht

Mit seinem Mercedes Benz beschädigte ein 36-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr einen im Parkhaus des Rathauses abgestellten Hyundai, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beamte des Polizeireviers hinterließen nach der Unfallaufnahme eine Nachricht an seinem Fahrzeug; der 36-Jährige meldete sich am Abend dann bei der Polizei.

Aalen: Unfallflucht II

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes Benz einen in der Ulmer Straße geparkten VW Golf beschädigte. Der Unfall wurde zwar von einem Zeugen beobachtet; das von ihm angegebene Kennzeichen konnte bislang jedoch noch nicht dem Verursacherfahrzeug zugeordnet werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren - ein Leichtverletzter

Ein leicht verletzter Beifahrer und ein Sachschaden von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag ereignete. Kurz nach 11 Uhr musste ein 57-Jähriger seinen Renault auf der B 29 Höhe Westhausen verkehrsbedingt abbremsen. Eine 37-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat Leon auf. Bei dem Unfall erlitt ihr 11-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Freitagvormittag zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Subaru, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Graf-von-Soden-Straße abgestellt war, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3279 zwischen Schwäbisch Gmünd und Bargau erfasste ein 19-Jähriger am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr mit seinem Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug lösten die Airbags aus, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Mann geschlagen

Kurz nach 23 Uhr betrat ein 52-Jähriger am Donnerstagabend eine Gaststätte in der Straße "Mühlbergle". Der Mann, der taubstumm ist, schrieb dem Wirt auf einen Zettel, dass er von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Hierdurch erlitt der 52-Jährige eine Prellung an der Wange und Schürfwunden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell