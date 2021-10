Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Peugeot-Fahrer unter Drogeneinfluss

Großniedesheim (ots)

Einen drogenbeeinflussten Peugeot-Fahrer kontrollierten am 07.10.2021, um 15.45 Uhr, Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim. Der 32-Jährige war auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Bei der Kontrolle in Gemarkung Großniedesheim stellten die Polizisten drogentypische Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von THC um Amphetamin. Der 32-Jährige räumte ein, zwei Tage zuvor Amphetamin und Cannabis konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell