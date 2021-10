Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Nach Unfall mit Kind weitergefahren

Haßloch (ots)

Auf dem Weg zur Schule war am Mittwochmorgen (7. Oktober 2021, 7:30 Uhr) eine 11-Jährige mit ihrem Fahrrad, als sie von einem weißen Auto angefahren wurde. Im Kreisel Bahnhof-/Bismarckstraße stieß der Pkw, mit dem Mädchen zusammen und fuhr anschließend weiter. In dem Auto befand sich noch eine Beifahrerin. Die 11-Jährige erlitt Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste ambulant behandelt werden. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

