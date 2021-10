Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auf dem Weg zur Tankstelle...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...befand sich am 07.10.2021 um 22:55 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem E-Scooter, als er in der Winzinger Straße in Neustadt durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Anlass für die Kontrolle war der fehlende Versicherungsschutz des E-Scooters des Mannes. An dem Fahrzeug war nämlich das Versicherungskennzeichen des letzten Jahres angebracht. Im weiteren Verlauf konnten die eingesetzten Beamten bei dem Neustadter Auffälligkeit feststellen, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein an der Kontrollörtlichkeit durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Der 37-Jähriger musste im Anschluss die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

