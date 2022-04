Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen mutwillig beschädigt - Einbrüche - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Gartenmauer beschädigt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker eine Gartenmauer in der Brandhausstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen einen in der Lise-Meitner-Straße geparkten Anhänger und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Anhänger beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Berglen-Steinach: Reifen beschädigt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag ein Reifen eins BMW, der in der Waldstraße geparkt war, beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 15 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Hermannstraße geparkten Skoda und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Einbrüche

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag wurde in der Bachstraße in gleich zwei Lokalitäten eingebrochen. Aus einer Gaststätte wurde eine niedere vierstellige Bargeldsumme entwendet, wobei bislang unklar ist, wie der Täter ins Gebäude gelangte bzw. ob sich dieser evtl. bei Schließung der Gaststätte dort einschließen ließ. Zudem wurde in ein nahe gelegenes Café eingebrochen, aus diesem allerdings nichts entwendet. Ein Anwohner hörte gegen 0:30 Uhr laute Schläge, diese entstanden evtl. beim Aufbrechen der Türe. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Burgstetten: Radfahrer übersehen

An der Einmündung Friedhofstraße Einmündung zur Alte Backnanger Straße missachtete am Donnerstag gegen 13 Uhr eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Subaru die Vorfahrt. Sie stieß mit einem 15-jährigen Radfahrer zusammen, der sich hierbei leicht verletzte. Der Sachschaden wurde auf 2000 Euro beziffert.

Weissach im Tal: Vandalismus an Schule

Vermutlich während den Osterferien wurde am Schulgebäude beim Bildungszentrum Weissacher Tal in der Straße Place de Marly durch Sachbeschädigungen ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro verursacht. Unbekannte kletterte auf das Dach des Gebäudes und zertrümmerten Teile einer Photovoltaik- und Lüftungsanlage sowie eines Oberlichters. Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35360 entgegen.

Fellbach: Unfall am Zebrastreifen

Ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw Mitsubishi befuhr am Donnerstag gegen 21.15 die Hauptstraße in Richtung Johann-Schwarz-Straße. Er übersah bei einem dortigen Fußgängerüberweg einen 15-jährigen Jungen, der dort die Fahrbahn querte. Dieser wurde vom Auto erfasst und leicht verletzt.

Fellbach: Auffahrunfall im Berufsverkehr

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 16 Uhr auf der B 14 ein Auffahrunfall, bei dem sechs Autos beteiligt waren und 80.000 Euro Sachschaden entstand. Eine 31-jährige Polo-Fahrerin befuhr den linken Fahrstreifen in Richtung Aalen, als sie vor dem Kappelbergtunnel das verkehrsbedingte Abbremsen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät bemerkte. Sie fuhr auf einen Fiat auf und schob diesen auf noch zwei weitere davorstehende Fahrzeuge auf. Ein nachfolgender Sprinter-Fahrer sowie der Fahrer eines VW-Transporters konnten auch nicht mehr anhalten und fuhren auf die Unfallfahrzeuge auf. Ein Mitfahrer im Mercedes-Sprinters als auch die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt.

