POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt &

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde im Hegelweg ein geparkter Ford Transit von einem bisher unbekannten Täter zerkratzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 16 Uhr ein Herz in die Motorhaube eines Opel, der auf dem Parkplatz des Georg-Büchner-Gymnasiums geparkt war, geritzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Briefkasten ausgeschäumt

Einen politischen Hintergrund hat eine Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Donnerstag verübt wurde. Unbekannte schäumten in der Olgastraße den Briefkasten am Wohngebäude eines Stadtrats aus und beschädigte diesen. Zudem wurden Flugblätter verteilt, deren Inhalt gegen die Partei AfD gerichtet war und zur Demonstration am 1. Mai aufrief. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter Tel. 07361/5800 um Zeugenhinweise.

