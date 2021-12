Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: erst gemeinsam Alkohol konsumiert, dann geschlagen

Bad Salzungen (ots)

In den Abendstunden des 23.12.2021 konsumierten ein 17jähriger und ein 59jähriger Mann gemeinsam in dessen Wohnung in Bad Salzungen in der Fritz Wagner Straße Alkohol. Aus bisher noch ungeklärter Ursache gerieten sie dann in Streit, in dessen Folge der jüngere Mann den älteren dann tätlich angriff und auch noch den Fernseher des Wohnungsinhabers beschädigte. Im Anschluss verließ er die Wohung, so dass er bei Eintreffen der Beamten vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte. Der 59 Jährige erlitt Gesichtsverletzungen die medizinisch versorgt werden mussten. Eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 17 Jährigen wurde erstattet.

