Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: minderjähriger Ladendieb

Schmalkalden (ots)

Am 23.12.2021 steckte ein 17jähriger Schmalkalder in einem Supermarkt in Schmalkalden, Renthofstraße eine größere Anzahl an Getränken und Süßwaren in den mitgeführten Rucksack und wollte unbemerkt durch den Kassenbereich gelangen. Aufmerksame Angestellte konnten ihn aber davon abbringen, so dass alle eingesteckten Waren wieder herausgegeben wurden.

