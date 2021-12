Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Norma

Hildburghausen (ots)

Am 23.12.2021 in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr wurde ein weißer VW T-Roc auf dem Parkplatz des Norma in der Römhilder Straße in Hildburghausen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hildburghausen zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell