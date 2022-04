Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Handbremse vergessen - Von der Kupplung gerutscht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fußgängerin angefahren

Eine 86-jährige Frau ist am Mittwochmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau wurde von einem 26-jährigen Paketzusteller in der Friedhofstraße übersehen. Gegen 13 Uhr touchierte er beim Zurücksetzen seines Fahrzeuges die 86-Jährige, welche dadurch zu Fall kam und mit dem Kopf auf den Asphalt schlug. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und musste zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden.

Aalen: Von der Kupplung gerutscht

Am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, kam es in der Wilhelm-Zapf-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine BMW-Cabrio Fahrerin beabsichtigte in Richtung Bahnhofsstraße linksseitig einzuparken. Beim Rangieren rutschte sie vom Kupplungspedal ihres Fahrzeuges ab und prallte gegen einen vor ihr abgestellten Audi A6. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

Oberkochen: Beim Ausparken beschädigt

Beim Ausparken beschädigte am Mittwochmittag eine 32-Jährige mit ihrem Toyota einen Mercedes-Benz. Gegen 19:15 Uhr holte die 32-Jährige beim Ausparken im Carl-Zeiss-Stadion zu weit nach rechts aus und streifte hierbei den rechts neben ihr parkenden Mercedes. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Neresheim: Handbremse vergessen

Zu einem Unfall mit etwa 7.000 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch, um kurz vor 22 Uhr. Ein 41 Jahre alter Mann stellte seinen Opel am rechten Fahrbahnrand einer abschüssigen Straße in der der Albert-Schweizer-Straße ab, ohne die Handbremse anzuziehen. Der Opel setzte sich daraufhin in Bewegung. Beim Versuch sein Fahrzeug zu stoppen, stürzte der 41-Jährige. Im weiteren Verlauf rollte der Opel über einen Grünstreifen und kam in einem Nachbargrundstück zum Stillstand. Hierdurch entstand am PKW ein Totalschaden. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Ein Ausparkversuch einer 72-Jährigen misslang am Mittwochnacht in der Leipziger Straße. Als sie mit ihrem Daimler-Benz, gegen 22:30 Uhr, rückwärts aus einer Hofeinfahrt setzte, übersah sie einen gegenüber parkenden Opel einer 64-Jährigen. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Spraitbach: Auffahrunfall

In der Geschwender Straße ereignete sich am Mittwochmittag, gegen 13:45 Uhr, ein Auffahrunfall, nachdem eine 19-Jährige mit ihrem VW-Polo auf einen vor ihr haltenden VW-Golf eines 22-Jährigen auffuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2400 Euro.

Mutlangen: Fahrradfahrer übersehen

Am Mittwochvormittag befuhr eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin die Wetzgauer Straße in Richtung Ortsmitte. Beim Abbiegen in einen Parkplatz eines Klinikums übersah sie einen aus Richtung Großdeinbach entgegenkommenden 68-jährigen Radfahrer. Aufgrund einer sofort eingeleitete Vollbremsung seitens des 68-Jährigen kam er in Folge zu Fall, blieb aber unverletzt. Im letzten Augenblick erkannte die PKW Fahrerin den Radfahrer und konnte durch das rasche Anhalten ein Zusammenstoß verhindern. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1900 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Beim Ausparken gleich zwei PKW beschädigt

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Ledergasse beschädigte am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr, ein 67-jähriger gleich zwei andere PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Beim seitlichen Einparken in eine Parklücke vor einer Bank rangierte er mehrmals und fuhr hierbei sowohl gegen das davor, als auch das dahinter geparkte Fahrzeug. Zeugen beobachteten den Unfall. Während der Unfallaufnahme kehrte der Verursacher zu seinem Fahrzeug zurück, gab jedoch an, keine Berührung wahrgenommen zu haben. Der Gesamtschade beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

