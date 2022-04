Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Bei Auseinandersetzung zwei Männer erheblich verletzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Goethestraße geparkten Ford Fiesta im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Wohnungstür aufgebrochen

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:10 Uhr betrat ein bisher unbekannter Täter ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße und brach die Wohnungstür im Obergeschoss auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde die Wohnung nicht betreten. Es entstand geringer Schaden an der Türe. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Hohenacker telefonisch unter der Nummer 07151 82149 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: In Wertstoffhof eingebrochen

Gegen 18:30 Uhr teilten Zeugen der Polizei am Mittwochabend mit, dass sich mehrere Personen unberechtigt Zutritt zum Wertstoffhof in der Schorndorfer Straße verschafft haben. Durch die kurze Zeit später am Wertstoffhof eingetroffenen Beamten wurden tatsächlich vier Personen, die gerade dabei waren, Gegenstände zu entwenden, angetroffen. Als die Diebe die Ordnungshüter sahen, ergriffen sie die Flucht. Zwei der Täter im Alter von 21 und 43 Jahren konnten auf der Flucht bzw. im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Sie wurden später nach den polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein weiterer männlicher sowie eine weibliche Täterin konnten entkommen und sind nach wie vor unbekannt. Der Mann soll etwa 170 cm groß, etwa 25 Jahre alt und schlank sein und eine nordafrikanische Erscheinung haben. Er hat schwarze, kurze, lockige Haare und war mit einer olivfarbenen Jacke und einer dunklen Jeanshose bekleidet. Die Frau soll ca. 160 cm groß, etwa 30 Jahre alt und untersetzt sein und eine osteuropäische Erscheinung haben. Sie hat schwarze, lange, glatte Haare und war mit einem hellgrauen Pullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Entsprechende Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Strümpfelbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Kelterstraße geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Althütte: Verletzter Radfahrer

Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 22.20 Uhr die Ebersberger Straße, wo er ohne Fremdeinwirkung aus unbekannter Ursache stürzte. Er zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Es ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte einer Alkoholisierung, weshalb die Polizei im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutuntersuchung veranlasste.

Schorndorf: Zwei Männer bei Auseinandersetzung erheblich verletzt

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zugrunde lag ein Streit am Mittwochabend, der seinen Ursprung in einem Jugendraum in der Straße Hammerschlag nahm und in der Folge eskalierte. Zunächst wurde einem 31-jährigen Mann mit einer Billardkugel ins Gesicht geschlagen, der dabei erheblich verletzt wurde. Das Opfer erfuhr von Bekannten Unterstützung, die ihn danach ins Krankenhaus verbrachten. Dort trafen die Gruppierungen erneut aufeinander, woraufhin die Situation erneut eskalierte. Dieses Mal wurde ein 25-jähriger Mann mit einem Messer im Gesicht erheblich verletzt. Die Polizei hat im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens Beweismittel sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell