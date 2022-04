Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Aufgrund Starkregen von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag, gegen 15:35 Uhr, wollte ein 21-Jähriger von Oberkochen auf die Zubringerstraße zur B19 einfahren. Hierbei kam er aufgrund von Starkregen mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Westhausen: Aufgefahren

Aufgrund Stop and Go Verkehr musste ein 22-Jähriger seinen Renault am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der B29 in Richtung Aalen, kurz vor der Abzweigung zur B290, abbremsen. Ein nachfolgender 29-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Essingen: Kontrolle über PKW verloren

Am Dienstagnachmittag verlor ein 56-Jähriger der auf der B29 von Mögglingen in Richtung Essingen unterwegs war, auf Höhe des Bahnhofes, die Kontrolle über seinen Opel-Corsa, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte infolgedessen mit der Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Ellwangen: Mit PKW kollidiert

Beim Rückwärtsfahren, über einen abgesenkten Bordstein auf den Sebastiansgraben, kollidierte am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, ein 76-Jähriger mit seinem Daimler mit einem Renault eines 61-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einbiegen vom Firmenparkplatz in die Kichheimer Straße missachtete eine 24-Jährige mit ihrem VW am Dienstagmittag, gegen 16:00 Uhr, die Vorfahrt eines 53-Jährigen. Trotz eingeleitetem Bremsmanöver seitens der 24-Jährigen kam es zu Kollision mit dem Daimler des 53-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Lorch: Aufgefahren II

Auf der B297 in Richtung Göppingen, musste aufgrund eines vor ihr abbiegenden Fahrzeugs in einen Feldweg, eine 19-Jährige am Dienstag gegen 16:30 Uhr auf Höhe Hetzenhof ihren Toyota stark abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 20-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem VW auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Bei Überholmanöver schwer verletzt

Eine schwer Verletzte und ein Sachschaden von ungefähr 59.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Richard-Bullinger-Straße ereignete. Gegen 21:15 Uhr befuhren ein VW-Fahrer und die Audi-Fahrerin die Richard-Bullinger-Straße hinter einem Sattelzug. Auf Höhe des dortigen Freibades setzte die 42-Jährige Audi-Fahrerin, die sich hinter dem VW befand, zum Überholen des Sattelzuges an. Als der 42-Jährige VW-Fahrer ebenfalls den Sattelzug überholen wollte, übersah er, die sich bereits neben ihm befindliche Audi-Fahrerin und touchierte deren Fahrzeug. Hierbei wurde VW nach rechts abgewiesen und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Er rammte den dortigen Schutzzaun samt Einfahrtstor eines dort befindlichen Sees und beschädigte dieses erheblich. Die ebenfalls 42-Jährige wurde zunächst nach links abgewiesen. Beim Versuch gegenzulenken übersteuerte sie ihr Fahrzeug und prallte gegen das Hinterrad des Sattelzug-Aufliegers. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Audi der 42-Jährigen und kam auf allen vier Rädern zum Stehen. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt. Der 45-Jährige Fahrer des Sattelzuges sowie der VW-Lenker blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 59.000 Euro.

