POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn- Zweigstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen: Obersontheim - Nach Auseinandersetzung Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Vorfahrt missachtet Ein 24-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 16.15 Uhr die Wilhelm-Föll-Straße und stieß beim Einbiegen in die Straße Im Kelteräcker mit einem Motorradfahrer zusammen. Der 16-jährige Zweiradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Schorndorf: Pedale verwechselt Eine 81-jährige Fahrerin eines VW Up fuhr am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Winterbacher Straße ...

