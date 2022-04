POL-AA: Aalen: Unfälle auf A7

Aalen (ots) - Michelbach an der Bilz: Öffentliches Ärgernis Ein Kind beobachtete am Montag gegen 12 Uhr einen Mann, der auf einer Bank beim Sportplatz im Hagenhofweg saß. Der Mann starrte in sein Handy, hatte die Hose geöffnet und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Von dem Kind nahm er wohl keine Notiz. Der Mann wird als 45 bis 50 Jahre alt beschrieben, trug ...

mehr