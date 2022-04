Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Öffentliches Ärgernis und Pkw gegen Brückenpfeiler

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Öffentliches Ärgernis

Ein Kind beobachtete am Montag gegen 12 Uhr einen Mann, der auf einer Bank beim Sportplatz im Hagenhofweg saß. Der Mann starrte in sein Handy, hatte die Hose geöffnet und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Von dem Kind nahm er wohl keine Notiz. Der Mann wird als 45 bis 50 Jahre alt beschrieben, trug eine Brille, hatte schwarze und abstehende Haare, wobei die Ohren freirasiert waren. Weitere Hinweise auf den Mann, der womöglich im dortigen Bereich anderen aufgefallen oder bekannt ist, werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 erbeten.

Braunsbach: Junger Mann tödlich verletzt

Ein 19-Jähriger befuhr am Dienstag, gegen 12.30 Uhr mit seinem VW die Landesstraße 1045 von Untermünkheim Richtung Braunsbach. Im Bereich des geraden Streckenverlaufs bei der Kochertalbrücke kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Brückenpfeiler. Trotz Einleitung von Rettungsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Feuerwehren aus Braunsbach sowie Schwäbisch Hall mit neun Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Der Streckenbereich musste voll gesperrt werden, durch die Straßenmeisterei wurde eine Umleitung eingerichtet. Am Pkw entstand Totalschaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell