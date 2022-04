POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vandalismus im öffentlichen Raum

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Remshalden: Hoher Schaden bei Unfallflucht - Zeugen gesucht Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Montag gegen 13:30 Uhr in der Dammstraße einen geparkten Omnibus und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro am Bus. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen. Leutenbach-Nellmersbach: ...

mehr