Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streitereien in der LEA - Wildkameras entwendet - Mehrfach Passanten belästigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Mehrfach Passanten belästigt

Im Laufe des Montags randalierte ein alkoholisierter 45 Jahre alter Mann mehrfach in der Stadtmitte und belästigte mehrere Passanten. Der alkoholisierte Mann hatte gegen 12:50 Uhr in der Mittelbachstraße in einem Schnellimbiss randaliert, woraufhin er von Beamten des Aalener Polizeireviers aufgefordert wurde, dies zu unterlassen und dir Örtlichkeit zu verlassen. Gegen 14:15 Uhr pöbelte er am Busbahnhof mehrere Fahrgäste an. Auch hier wurde er wieder der Örtlichkeit verwiesen und sicherte den Beamten zu, nachhause zu gehen. Nachdem er jedoch gegen 18:15 Uhr - mit einem Alkoholpegel von inzwischen mehr als 2,2 Promille - erneut weitere Passanten am Marktplatz verbal anging und er den mehrfach ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkam, wurde er letztendlich auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.

Ellwangen: Bagger kollidiert mit PKW

Am Montag, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Ford-Fahrer von der Gartenstraße in ein Baustellengelände auf der Dalkinger Straße ein. Trotz aufgestellter Warnbanken fuhr er aufgrund Gegenverkehrs an den Rand der Baustelle direkt hinter einen dort stehenden Bagger. Beim Rückwärtsfahren übersah der 31-Jährige Baggerfahrer den hinter ihm stehenden Ford und streifte ihn, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand.

Spraitbach: Kettenreaktion

Eine 25-jährige PKW-Lenkerin befuhr am Montag gegen 17:40 Uhr die B298 von Mutlangen in Richtung Spraitbach. Kurz vor der ortseinfahrt bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrenden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen mussten und fuhr auf. Hierbei wurde dieses Fahrzeug noch auf einen davorstehenden PKW aufgeschoben. Es entstand ein gesamtschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Wildkameras entwendet

Insgesamt drei Wildkameras wurden zwischen November 2021 und dem 23.04.22 in Hangendeinbach, Zum Remstal, im Waldgebiet in der Verlängerung in Richtung Fuchsfarm entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib der Kameras erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Ellwangen: Streitereien in der LEA

Am Montag um kurz vor 16 Uhr wurden dem Polizeipräsidium Aalen Streitigkeiten in der LEA Ellwangen gemeldet. Nach ersten Informationen soll es zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Aufgrund dieser Meldung fuhren insgesamt sechs Streifenwagenbesatzungen des PP Aalen die Örtlichkeit an. Vor Ort stellte sich heraus, dass anscheinend ein 29-Jähriger und seine 24-jährige Freundin mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt wurden. Bereits im Vorfeld dieser körperlichen Auseinandersetzung sei es bereits am Vormittag zu einem verbalen Streit gekommen, in welchem es um die Besitzverhältnisse eines Fahrrades ging. Durch die Polizei konnte die Auseinandersetzung beendet und die Beteiligten ermittelt werden. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen