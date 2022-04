Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frau belästigt, Zeugen gesucht - Unfallflucht - Sachbeschädigungen - In Café eingebrochen - Versuchter Einbruch - Sontiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Sachbeschädigung

Auf rund 1200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag verursachten, als sie an zwei Linienbussen, die an der Bushaltestelle der Friedrich-von-Keller-Schule abgestellt waren, jeweils einen Reifen zerstachen. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660 entgegen.

Neresheim: In Café eingebrochen

In der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 1.30 Uhr in der Nacht zum Montag stiegen Unbekannte in ein Café in der Nördlinger Straße ein, nachdem sie ein Fenstergitter abmontiert hatten. In einem Nebenraum brachen die Täter anschließend eine Holztüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten einer Bäckerei. Vermutlich wurden die Einbrecher durch den Firmeninhaber gestört, der zu dieser Zeit bereits seine Arbeit aufnahm. Gegenstände wurden von den Unbekannten nicht entwendet; der von ihnen verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen-Wasseralfingen: Versuchter Einbruch

Vermutlich schreckte die Tiefe von 4 Metern einen bislang Unbekannten von seinem Vorhaben, in das Kopernikusgymnasium einzubrechen ab. Der Täter öffnete zwei Lichtkuppeln auf dem Dach des Schulgebäudes, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Ohne in das Gebäudeinnere hinabzusteigen, verließ der Unbekannte das Dach wieder. Der versuchte Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag und Samstagnachmittag 15 Uhr. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen-Wasseralfingen: Kradlenkerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 17 Jahre alte Kradfahrerin bei einem Unfall zu, der sich am Montagmorgen ereignete. Die Jugendliche befuhr mit ihrem Leichtkraftrad gegen 7.45 Uhr die Binsenasse, wo sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und zu Boden stürzte.

Bopfingen: Unfallursache abgefahrene Reifen

Auf regennasser Straße verlor eine 20-Jährige am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr die Kontrolle über ihren BMW, nachdem wegen zu geringer Profiltiefe die Reifen die Haftung auf der Fahrbahn verloren hatten. Die junge Frau geriet daher auf die Gegenfahrbahn, wo ihr Pkw gegen den Lkw eines 24-Jährigen prallte. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen; beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Während der Unfallaufnahme musste die Aalener Straße einseitig gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Am Samstag erstattete eine 25-jährige Frau Anzeige beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, nachdem sie wenige Stunden zuvor in der Innenstadt Schwäbisch Gmünd von einem bislang unbekannten Mann angegangen wurde. Die junge Dame teilte mit, dass sie am frühen Samstagvormittag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:30Uhr, im Bereich Bärengässle in Richtung Marktplatz unterwegs war. Plötzlich sei ein Mann aufgetaucht und habe sie am Oberarm festgehalten. Nach Aussage der 25-Jährigen habe der Mann zudem ein Messer in der Hand gehabt. Die junge Dame habe dann dem Mann zwischen die Beine getreten, so dass dieser das mitgeführte Messer fallen ließ. Anschließend sei sie Richtung Taxistand gerannt und habe um Hilfe gerufen. In der Nähe das Taxistandes sei sie daraufhin von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der sie fragte, was denn los sei.

Den Angreifer konnte die junge Frau wie folgt beschreiben: Etwa 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, normale Statur, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart. Er trug einen dunkelblauen Hoodie, wobei die aufgesetzte Kapuze einen hellen Rand hatte. Weiterhin eine dunkelblaue Jeans. Der Mann soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei Aalen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden. Insbesondere wird auch der Mann, der im Bereich des Taxistandes die Frau angesprochen haben soll, gebeten, sich unter der genannten Rufnummer mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell