POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrer nach Unfallflucht ermittelt & offenbar unbelehrbar

Crailsheim: Fahrer nach Unfallflucht ermittelt & offenbar unbelehrbar

Bereits am Freitag konnten Beamte des Polizeireviers Crailsheim eine Unfallflucht von Donnerstag, 19:00 Uhr aufklären. Der Unfallfahrer verursachte jedoch kurz darauf bei den Kollegen weiteres Kopfschütteln. Die Beamten konnten anhand von Hinweisen den Fahrzeughalter ermitteln. Dieser hatte versucht sein Fahrzeug in einer Garage zu verstecken. Auf dem Polizeirevier zeigte sich der 47-jährige Beschuldigte zunächst einsichtig und gab zu, ei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren zu haben und infolge dessen den Unfall verursacht zu haben. Daraufhin wurde dem 47-Jährigen der Führerschein entzogen.

Nur kurze Zeit später trafen die Beamten den Mann erneut mit einem 5-er BMW fahrend an. Zunächst konnte sich der Mann einer Kontrolle entziehen, indem er den Wagen parkte und zu Fuß verschwand. Wenig später konnten die Beamten den Mann jedoch antreffen, als dieser zu Fuß zu seiner Wohnanschrift zurückkehrte. Hier räumte er dann ein, dass er mit dem PKW unterwegs war, obwohl er kurz zuvor seine Fahrerlaubnis abgeben musste. Bei den Beamten dürfte dieses Verhalten für einiges Kopfschütteln gesorgt haben. Der 47-Jährige muss nun mit einem weiteren Strafverfahren rechnen.

Ursprüngliche Meldung vom 22.04.2022:

Crailsheim: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Passat die B290 von Ellwangen kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Alexandersreut kam dem VW in einer leichten Kurve ein bislang unbekannter Verkehrseilnehmer in einem PKW entgegen. Dabei fuhr der Unbekannte soweit auf der Gegenfahrbahn, dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Laut Zeugen war der Unbekannte mit seinem PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Nach dem Unfall setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der 29-jährige VW-Fahrer, sowie seine 27-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei im Fahrzeug befindliche Kinde, 4 Monate und 2 Jahre alt, blieben glücklicherweise unverletzt. An dem VW entstand Sachschaden von 15.000 Euro.

Bei dem Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmers soll es sich um einen schwarzen 3er BMW-Kombi mit hellen Sitzen gehandelt haben. Am Steuer soll ein älterer Mann mit Bart gesessen haben. Das Fahrzeug muss in Folge des Unfalls seitlich stark beschädigt sein.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher und nimmt diese unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

