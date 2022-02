Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss im Goldregen

Boppard OT Buchenau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden Anwohner in der Straße Im Goldregen in Boppard Buchenau durch einen Knall aus ihrer Bettruhe gerissen. Die verständigte Polizei konnte vor Ort schließlich einen verunfallten PKW feststellen, dessen alleiniger Fahrzeugführer noch im Fahrzeug befindlich. Offenbar infolge Alkoholeinfluss war der 38-jährige gegen einen geparkten PKW sowie eine Straßenlaterne gefahren. Der Atemalkoholtest ergab vor Ort noch einen Wert jenseits der 2 Promille. Die Anschlussmaßnahmen umfassten neben der Unfallauf- ebenso die Blutentnahme sowie Sicherstellung der Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers. Der entstandene Sachschaden wird im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

