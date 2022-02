Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung: Brand Einfamilienhaus Külz

Külz (Hunsrück) (ots)

Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand am Einfamilienhaus vermutlich durch ein Batterieladegerät, welches sich durch einen Defekt selbst entzündet hatte. Der Eigentümer wurde beim Versuch den Brand zu löschen schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Am Gebäude selbst entstand ein hoher Sachschaden.

