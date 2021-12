Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Fahranfänger prallte mit PKW gegen Baum

Vellahn (ots)

Fahrer und Beifahrer eines PKW sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Vellahn leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein alkoholisierter 18-jährige Fahranfänger mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt. Durch den heftigen Aufprall wurden die Airbags in dem Fahrzeug ausgelöst. Der 18-jährige deutsche Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer sind anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Beim Fahrer stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille fest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des jungen Fahrers sicher und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell