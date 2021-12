Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei zog Falschfahrer auf der BAB 14 aus dem Verkehr

Goldenstädt/ Stolpe (ots)

Nach einem Hinweis hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen auf der BAB 14 nahe Goldenstädt einen Falschfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 66-jährige Autofahrer war auf seiner Fahrt in Richtung Schwerin auf der entgegengesetzten Fahrbahn unterwegs. Ein besorgter Autofahrer hatte zuvor die Polizei über den Falschfahrer informiert, der mit seinem PKW zu diesem Zeitpunkt zwischen Groß Warnow (Brandenburg) und Grabow unterwegs war. Um Gefahren für andere Autofahrer abzuwenden, hat die Polizei anschließend die Anschlussstelle Schwerin-Ost in Fahrtrichtung Ludwigslust gesperrt. Zeitgleich hielten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe Ausschau nach dem Falschfahrer, der wenig später nahe des Autobahnkreuzes Schwerin in Fahrtrichtung Wismar auf der entgegengesetzten Fahrbahn festgestellt werden konnte. Kurz darauf stoppte eine Streifenwagenbesatzung das Auto des 66-jährigen Deutschen, das mit ca. 70 km/h unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der Fahrer erheblich desorientiert. Der 66-Jährige konnte der Polizei die Umstände, die zu diesem Vorfall führten, nicht erklären. Der Mann wurde anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann rund 30 Kilometer als Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell