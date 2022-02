Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseerstmeldung: Brand eines Einfamilienhauses in Külz (Hunsrück)

Külz / Hunsrück (ots)

In der Ortslage Külz, In der Teichwies, steht zurzeit ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Feuerwehr, Rettungsdienst sind im Einsatz. Beim Brand wurde offensichtlich eine Person schwer verletzt. Von derzeitigen Rückfragen bei der Polizeiinspektion Simmern bitten wir abzusehen, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell