Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung Mülltonnenbrand

Bendorf (ots)

"Am 21.02.2022 gegen 19:45 Uhr wurde die Polizei Bendorf mitgeteilt, dass es zu einem Mülltonnenbrand (Papiertonne) in der Karl Fries Schule Bendorf auf dem dortigen Schulhof gekommen ist. Die FFW Bendorf löschte den Brand. Die Feuerwehr Bendorf geht stark von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizei Bendorf, 02622/9402-0"

