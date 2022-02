Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Bendorf nimmt Einbrecher fest

Bendorf (ots)

Zahlreiche Einbrüche seit Herbst 2021 gehen vermutlich auf das Konto der beiden 40 und 55 Jahre alten Männer, die die Polizei Bendorf gestern nach umfangreichen Ermittlungen festnahm. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde eine Vielzahl von Beweismitteln, Diebesgut und Drogen, u.a. auch Bargeld, das mit gestohlenen Bankkarten an Geldautomaten abgehoben wurde, sichergestellt. Gegen einen der beiden, in Bendorf ansässigen und bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getretenen Männer, wurde zwischenzeitlich Untersuchungshaft angeordnet.

