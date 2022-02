Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verdacht des Fahrraddiebstahls - Sicherstellung eines hochwertigen Mountainbikes

Bendorf (ots)

Am 16.02.2022 um 17:40 Uhr wurde in der Unteren Vallendarer Straße in Bendorf/Rhein ein 21-jähriger Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 21-Jährige keinen Eigentumsnachweis für das mitgeführte Fahrrad vorlegen. Vielmehr gab er an, dass er das schwarze, hochwertige Mountainbike der Marke Focus, Typ Blackforest, mit blauer Aufschrift vor einiger Zeit gefunden habe. Daher wurde das Mountainbike sichergestellt. Da im Rahmen der bislang durchgeführten Ermittlungen kein Hinweis auf den rechtmäßigen Besitzer des Mountainbikes erlangt werden konnte, bittet die Polizei Bendorf um Hinweise zur Herkunft des abgebildeten Mountainbikes.

