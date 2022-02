Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressenachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden L 193 Raversbeuren

Polizeiwache Flughafen-Hahn (ots)

Am 21.02.2022, gegen 10:32 h befuhr ein mit Elektro-Haushaltsgroßgeräten beladener LKW Transporter die L 193 aus Fahrtrichtung Hahn kommend in Richtung Raversbeuren. Das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug kam auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort, nachdem es etwa 50 m seitlich der Fahrbahn den unbefestigten Straßengraben durchfahren hatte, gegen einen betonierten Abwasserablauf. Durch den Aufprall wurde der 20-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Er konnte sich selbstständig aus dem LKW befreien. Der 35-jährige Beifahrer musste verletzungsbedingt durch die hinzugerufenen Rettungskräfte aus dem deformierten Führerhaus befreit werden. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Der leichtverletzte Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Mit der genauen Unfallursachenerforschung wurde ein Gutachter beauftragt. Bei dem Fahrzeugführer wurden keine Einschränkungen hinsichtlich der Fahrtauglichkeit festgestellt. Es ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht auszuschließen, dass plötzlich auftretender starker Seitenwind unfallursächlich sein könnte. Bestandteil der Ermittlungen ist ebenfalls, ob die Fahrzeuginsassen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Der Sachschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell