Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenend-Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard vom 18.02.2022, 13:00 Uhr bis 20.02.2022, 13:00 Uhr

Boppard (ots)

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 18.02.22, 18:00 Uhr bis Samstag, 19.02.22, 12:00 Uhr, wurde in der Ohlenfeldstraße in Boppard-Buchholz ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw Opel durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Boppard (Tel.: 06742/809-0 oder per Mail: piboppard@polizei.rlp.de) erbeten.

