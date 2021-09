Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bekleidung gestohlen, dann davongerannt, anschließend festgenommen worden

Görlitz (ots)

Gestern Abend wurde in Görlitz ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen. Weil er während des Diebstahls ein verbotenes Einhandmesser mitführte, wird ihm nun Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Im Laufe des Tages wird die Staatsanwaltschaft Görlitz prüfen, ob der 28-jährige Beschuldigte in diesem Zusammenhang einem Ermittlungsrichter vorgestellt wird. Eine Bundespolizistin hatte in ihrer Freizeit beobachtet, wie der Verdächtige nach 18.00 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße verließ und mit Bekleidungsgegenständen davonrannte. Die Beamtin verständige ihre Kollegen und nahm selbst die Verfolgung auf. Später konnte der polnische Bürger in der Nähe des Stadtparkes von der Bundespolizei gestellt werden. Anstelle der Beute wurde zunächst nur ein Einhandmesser bei ihm gefunden. Das Messer hatte sich der Mann in die Tasche seiner Jeans gesteckt. Später tauchte auch das Diebesgut wieder auf. Dieses war von der feststellenden Beamtin in der Konsulstraße entdeckt worden. Schließlich hatte der Täter, der während des Diebstahls von einer Mitarbeiterin des Geschäftes beobachtet wurde, Waren im Wert von ca. 195,00 Euro mitgehen lassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell