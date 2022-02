Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Junger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bendorf/Rhein (ots)

Am 21.02.2022 um 22:10 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf festgestellt, dass ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus dem unteren Westerwald unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Dem jungen Mann drohen außer einem Bußgeld noch führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell