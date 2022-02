Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht für das Wochenende vom 25.02 - 27.02.22

Lahnstein (ots)

Lahnstein, Schulstraße - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 19.02-26.02.22 kam es in der Schulstraße in Lahnstein, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW im o.g. Zeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er schließlich am 26.02.22 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an seinem Fahrzeug einen Unfallschaden vorne links fest. Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Gibt es Zeugen der Tat?

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Lahnstein, Tel.: 02621/9130, oder E-Mail pilahnstein@polizei.rlp.de, erbeten.

Lahnstein, Brückenstraße - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Abend des 26.02.22 konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Brückenstraße festgestellt werden, dass 32-jährige PKW-Fahrer aus Lahnstein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige eingeleitet.

