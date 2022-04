Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrszeichen umgefahren und Fußgänger gefährdet, Pkws aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Verkehrszeichen umgefahren und Fußgänger gefährdet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:15 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Ford auf der Straße Alter Postplatz stadtauswärts. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Verkehrsteilnehmer auf eine Verkehrsinsel zu auf der sich ein 44-jähriger Fußgänger aufhielt. Der Fußgänger konnte die Verkehrsinsel verlassen, ehe der Autofahrer mit einem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel kollidierte. Der Autofahrer stieg kurz aus, vergewisserte sich darüber, dass es dem Fußgänger gut gehe und verließ dann die Unfallstelle mit seinem Fahrzeug. Er hinterließ einen Sachschaden am Verkehrszeichen in Höhe von etwa 500 Euro. Der Fahrer des Ford wird als 30 bis 40 Jahre alter Mann beschrieben. Er soll etwa 170 cm groß gewesen sein, hatte dunkle Haare, einen Kinnbart und trug eine dunkelblaue Jacke. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Hinweise zum noch unbekannten Fahrzeuglenker.

Weinstadt: Pkw aufgebrochen

Ein Dieb brach am Samstag zwischen 0 Uhr und 09:30 Uhr einen in der Pfahlbühlstraße geparkten Pkw auf und entwendete aus diesem ein Smartphone. Dabei verursachte er an dem Pkw einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Hohenacker nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen

Waiblingen: Fahrzeugscheibe eingeworfen

Am Samstagmorgen zwischen 01 Uhr und 08 Uhr warf ein Dieb die Fensterscheibe eines im Bürgermühlenweg geparkten Opels mittels eines Betonstücks ein. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeug einen Schal und einen Geldbeutel und entfernte sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell